В Москве выявили 21 533 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 21 533 против 23 417 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 378 884 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 76 против 75 днем ранее, до 39 038.

Количество выздоровевших в Москве увеличилось на 7 944, до 1 970 326.

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге число зараженных коронавирусом возросло за сутки на 13 619 против 15 802 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 038 452 случая заражения. Количество выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 4 313, до 860 698, число умерших - на 58, до 29 959.

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 11 475 против 11 470 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 772 389 случаев заражения. Количество выздоровевших в Подмосковье увеличилось на 3 112, до 629 424, число умерших - на 37, до 13 362.