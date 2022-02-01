В Воронежской области за сутки более чем на 7% выросла госпитализация пациентов с ковидом

ВОРОНЕЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Число пациентов в стационарах для больных COVID-19 в Воронежской области за сутки выросло с 1 842 до 1 978 человек, рост госпитализаций составил 7,4%, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

"По койкам: открыто 2 439, из них занято 1 978. По детским койкам: открыто 350, занято - 297", - сообщил он.

Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом за сутки выросла с 75,5% до 81%. По данным на 31 января, в Воронежской области на 2 439 койках для пациентов с COVID-19 находились на лечении 1 842 человека. Для детей создали 359 коек, из которых было занято 289. За неделю число госпитализаций выросло почти на 30%, на 24 января в ковидных отделениях находились на лечении 1 430 человек.

В Воронежской области ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло в 12 раз - со 175 до 2 101. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявили 213 852 случая заражения коронавирусом, выздоровели 194 168 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию. Запретили ночную работу заведений общепита, ввели ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%, спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, вакцинировались 1 382 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.