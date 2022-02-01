В медцентре ДВФУ предложили увеличить квоты для жителей Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) предложило увеличить квоты для жителей Дальнего Востока на высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинском центре вуза. Об этом сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец на совещании по приоритетным направлениям деятельности Дальневосточного федерального университета под руководством вице-премьера - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Проект нацелен на создание дополнительных возможностей для жителей Дальнего Востока, чтобы получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не уезжая за пределы Дальневосточного федерального округа. Мы предлагаем эффективно использовать высокотехнологичное оборудование, которым обладает наш медицинский центр, и за счет увеличения квот позволить жителям Дальнего Востока получать здесь, не тратя ни время, ни силы на далекие перелеты в другие регионы, высокотехнологичную медицинскую помощь", - сообщил Коробец.

Он отметил, что сейчас Медцентр ДВФУ загружен не полностью, он мог бы работать гораздо более эффективно. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что медцентр оснащен современной техникой, оборудованием, в нем работают высококлассные специалисты. "И, конечно, отсутствие квот тормозит и развитие медучреждений, и возможности оказания помощи людям. <...> Я думаю, что в этот центр нужно больше квот и вывести этот центр для всего Дальнего Востока", - сообщил журналистам губернатор по итогам совещания.

Медцентр ДФВУ - современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, является пилотным проектом правительства России. Это первое медицинское учреждение, которое подчиняется министерству образования, а не министерству здравоохранения, и входит в состав ДВФУ. Учреждение включает в себя 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям, общая площадь медицинского блока ДВФУ составляет более 76 тыс. кв. м, а количество коек - 209.