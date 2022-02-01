Таиланд возобновил регистрацию в программе въезда привитых туристов без карантина

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Таиланда возобновили во вторник регистрацию в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам не проходить карантин после прибытия в королевство. Теперь эта схема, которая была приостановлена из-за омикрон-штамма, доступна для поездок из любых стран и территорий, в том числе и России.

Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, "возобновление регистрации не означает, что туристы смогут прибыть в Таиланд 1 февраля по восстановленной схеме Test & Go, поскольку системе Thai Pass потребуется некоторое время, чтобы разрешить въезд". "QR-код выдается после проверки брони отеля и сертификата о вакцинации", - добавила она. Прибывающим по Test & Go на длительный срок разрешили бронировать одну или несколько гостиниц для прохождения ПЦР-теста лишь на два дня - на первый и пятый. Между проверками в случае получения отрицательного результата первого теста "путешественники могут свободно передвигаться по Таиланду", уточнила Марати Налита Андамо.

Незначительные изменение

Как и прежде, пассажиру необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета. В случае положительного результата или обнаружения коронавируса требуется сертификат о выздоровлении или подтверждение перенесенного заболевания, полученное минимум за 14 дней до поездки, но менее чем за 90 дней с даты обнаружения. Дети в возрасте от шести до 17 лет, путешествующие с привитыми родителями, освобождаются от предоставления сертификата о вакцинации.

Среди документов, которые требуются для получения разрешения на въезд, также значится медицинская страховка с покрытием до $50 тыс. Это требование не касается граждан Таиланда и иностранцев, пользующихся национальной системой медицинского страхования. Власти рекомендуют туристам выбирать полис, который покрывает весь период пребывания в стране и не менее 10 дополнительных дней в качестве меры предосторожности, если результат второго теста окажется положительным. Страховка должна покрывать стоимость лечения и другие медицинские расходы, связанные с заражением COVID-19, включая госпитализацию в стационар, изоляцию в больнице, отеле или карантине.

С 1 февраля схема "песочница", одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, распространилась на новые районы. Добавились остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури. Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе, - Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет.

У частично привитых и невакцинированных путешественников остался вариант карантина, который составляет семь и 10 дней соответственно. До нынешнего времени действовал 14-дневный период обязательной изоляции для путешественников из африканских стран, где был обнаружен омикрон-штамм коронавируса, однако теперь он отменен. Власти Таиланда оставили в силе схемы Test & Go и "песочница", чтобы в случае ухудшения эпидемической ситуации в каком-то из районов страны временно приостановить действие первой программы.

Статистика и обстановка

С 1 по 30 января в Таиланд прибыли 185 037 путешественников. Упрощенной схемой Test and Go воспользовался 70 471 человек, "песочницей" - 80 734, еще 33 832 лица отправились на карантин. У 6 802 человек (3,68%) был обнаружен коронавирус. Больше всего людей прибыло из России (19 450 человек), Германии (11 469), США (10 458), Великобритании (10 091) и Франции (7 959).

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. Во вторник Минздрав информировал о 7,4 тыс. заразившихся и 12 умерших за сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 2,44 млн, вылечились более 2,34 млн человек, умерли 22,1 тыс. пациентов. Полностью вакцинированы более 48,6 млн человек.