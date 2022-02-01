Псковская область рассчитывает удвоить число "медицинских" туристов из-за рубежа

ПСКОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" за три ближайших года увеличат вдвое количество иностранных граждан, посещающих регион, чтобы воспользоваться медицинскими услугами местных врачей и пройти диагностические обследования. Эти услуги получат порядка 2,5 тыс. так называемых медицинских туристов, сообщила во вторник ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

"Оказание медпомощи иностранным гражданами и жителям других регионов России - это совершенно новое для Псковской области направление. Но сейчас мы отмечаем очень высокий спрос на такие услуги. Тем более, что наш регион имеет уникальное географическое положение, он единственный в стране граничит сразу с тремя иностранными государствами - Белоруссией, Латвией и Эстонией. Сейчас качество медуслуг в нашем регионе ничем не отличается от уровня этих стран, а стоимость лечения в разы ниже, и уже в течение трех лет наши врачи окажут медуслуги 2,5 тыс. иностранцев, что вдвое больше текущих показателей", - сказала собеседница агентства.

Псковские врачи оказывают медуслуги иностранным гражданам и жителям других регионов страны в рамках регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". "Областная клиническая больница, детская областная больница, псковская городская поликлиника и областная стоматология и, конечно, областной онкодиспансер - это лишь некоторые примеры ведущих медучреждений нашего региона, которые принимают больше всего иностранных граждан, оказывая им платные медуслуги. Здесь установлено самое современное и высокотехнологичное оборудование, мы можем сделать практически любое исследование. Это позволяет нам пополнять бюджет региона дополнительными доходами", - резюмировала глава регионального комитета по здравоохранению.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.