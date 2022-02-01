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В Белоруссии запретили Telegram-канал, оправдывающий деятельности ИГ

По данным Генпрокуратуры, в Telegram-канале публично демонстрировали электронные копии книг, признанных решениями судов экстремистскими материалами

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Продукция Telegram-канала "Библиотека экстремиста", оправдывающего деятельность международной экстремистской террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), признана в Белоруссии экстремистскими материалами. Об этом сообщили во вторник в генеральной прокуратуре республики.

"По заявлению прокурора Витебской области суд Октябрьского района Витебска принял решение о признании информационной продукции Telegram-канала "Библиотека экстремиста" экстремистскими материалами. Его копия уже направлена в министерство информации для включения данных сведений в республиканский список экстремистских материалов, а также организации ограничения доступа к такому ресурсу", - отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, в "Библиотеке экстремиста" размещались видеоматериалы, обучающие "созданию и организации деятельности боевых групп, цель которых - убийства граждан, не исповедующих исламскую религию, публиковались материалы, оправдывающие деятельность международной экстремистской террористической организации "Исламское государство". Кроме того, в Telegram-канале публично демонстрировались электронные копии книг, признанных решениями судов экстремистскими материалами, например, "Майн кампф" Адольфа Гитлера и иные, добавили в Генпрокуратуре Белоруссии.

Белорусскими судами после президентских выборов 2020 года экстремистской признана информационная продукция более 300 интернет-ресурсов.

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