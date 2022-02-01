В Тюменской области зафиксировали два новых очага коронавируса

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Очаги коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате и в социальном отделении службы помощи бездомным в Тюменской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится два очага коронавирусной инфекции: в АСУСОН ТО "Винзилинский психоневрологический интернат" (Тюменский район, п. Винзили) и в АУ ИГ ЦСОН "Забота" социальное отделение службы "БОМЖ" (Ишим). В психоневрологическом интернате заболело 79 человек (57 получателей социальных услуг и 22 сотрудника), контактных 21 человек. В центре социального обслуживания населения диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 10 человек (девять получателей услуг и один сотрудник), контактных 14 человек", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, ранее зарегистрированные очаги в общежитии ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" и в ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" закрыты.

За минувшие сутки зарегистрировали 947 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировали 101 597 случаев, выздоровели 85 049 человек, полный курс вакцинации прошли 1 021 116. Развернуто 1,7 тыс. коек, из которых свободно - 14,1%.