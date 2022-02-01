На Кубани снижется уровень воды в реках после подтоплений

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Уровень воды в реках снижается после подтоплений в Краснодарском крае, специалисты продолжают ликвидировать последствия, сообщили журналистам в оперативном штабе региона во вторник.

"Выпавшие сегодня осадки положение дел на водоемах Анапы существенно не усложнили. Есть тенденция к улучшению ситуации на реках Гостагайка и Можепсин, где уровень воды понизился. Стабильно высокий уровень с превышением неблагоприятных показателей остается на реке Анапка и, по прогнозам, будет оставаться таким в течение пяти-семи дней", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что работы по ликвидации последствий подтоплений продолжаются в четырех районах Краснодарского края, где вода зашла на придомовые территории. По данным оперштаба, также в Крымском районе, где в ночь на воскресенье эвакуировали жителей хутора, спадает уровень воды в реках. В штабе добавили, что в Сочи до конца дня есть опасность формирования смерчей над морем.

"С момента подтопления откачано 430 тыс. м куб. воды, за сутки - 86,5 тыс. м куб. воды. Расчищено от мусора 234 двора, от снега - 401 крыша частных домовладений, а также территории 11 социально значимых объектов. Работы по откачке и отводу воды продолжаются. В настоящее время привлечены 31 стационарная насосная станция, 30 мотопомп, шесть ассенизаторских машин, три насосные станции и другая спецтехника", - сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения осадков и таяния снега в Краснодарском крае оказались подтоплены 167 придомовых территорий и 43 домовладения. В готовность привели два пункта временного размещения вместимостью 600 человек.