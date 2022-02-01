Коечный фонд для больных коронавирусом в Алтайском крае увеличили до 2,8 тыс. единиц

БАРНАУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Коечный фонд в ковидных госпиталях Алтайского края увеличили на 100 мест - до 2 855 коек из-за резкого роста заболеваемости, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава во вторник.

"За минувшую неделю было дополнительно развернуто 100 коек, сейчас объем коечного фонда составляет 2 855 мест. В крае складывается сложная эпидемиологическая ситуация, в первую очередь в Барнауле, мы регистрируем серьезный рост обращаемости в течение последней недели. Подписано распоряжение, в соответствии с которым главный врач каждого из медучреждений самостоятельно принимает решение об ограничении или приостановке оказания плановой помощи", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в регионе за минувшую неделю значительно возросла нагрузка на неотложную и скорую помощь, растет обращаемость в детские и взрослые поликлиники. Так, только по Барнаулу количество обращений к медикам выросло в два раза.

"Незначительной прирост фиксируется по Бийску и Заринску. Наши поликлиники переведены в усиленный режим работы. Мы увеличиваем число бригад, привлекаем дополнительный персонал, в два раза делаем больше исследований - почти 10 тыс. мазков ежесуточно, 484 на 100 тыс. человек. Это позволяет своевременно выявлять заболевание. Задачи прекратить оказание плановой медицинской помощи нет, но вероятность приостановления оказания помощи есть", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 134 245 человек. Коронавирус стал причиной смерти 7 373 жителей региона. В регионе полностью привились 1,12 млн человек.