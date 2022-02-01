Открылась регистрация для участия в премии уличной культуры "Кардо"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал на сайте конкурса. Об этом во вторник сообщил директор премии Валентин Работенко на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня стартует онлайн-регистрация, после нашего прямого эфира заработают все кнопки на официальных порталах, можно будет подавать заявки. Продлится она до 1 мая", - сказал он.

По его словам, участники смогут посоревноваться в 15 номинациях, среди которых стрит-проекты, уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс), уличный спорт (паркур, воркаут, скейтбординг), а также граффити и стритбол. "Улица сегодня - это самые узнаваемые бренды в мире, это невероятные атлеты, танцоры и общественные деятели, перспективные бизнес-проекты. Но самое главное - это тысячи людей с улиц России, которые реально меняют наши города к лучшему каждый день", - сказал Работенко.

Он отметил, что география премии меняется каждый год, а количество участников в онлайн-формате растет. "Неважно, где ты - в маленьком городке, в большом городе, в столице, внутри Российской Федерации либо в других странах - ты можешь заявить о себе, о своем проекте, показать себя, эксперты самых разных стран тебя оценят", - подчеркнул директор премии.

Конкурс пройдет в три этапа - регистрация, выполнение творческого задания и проведение квалификации в рамках спортивного этапа.

Финал премии состоится в Белгороде с 7 по 11 сентября. Он будет включать в себя церемонию открытия образовательного форума, посвященного креативной экономике улиц, в котором примут участие делегаты из 40 стран.