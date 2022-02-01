В Подмосковье начался прием заявок на программу "Земский учитель"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на федеральной программе "Земский учитель" начался в Подмосковье. Отправить заявку можно до 15 апреля, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

"В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в федеральной программе "Земский учитель". В этом году по программе мы планируем привлечь 30 педагогов. Заявки будут приниматься до 15 апреля включительно", - приводятся в сообщении сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной. Она напомнила, что за время существования программы в малые города и села региона уже приехал работать 71 педагог.

"Кандидаты на участие в программе должны соответствовать ряду требований: быть не старше 55 лет и иметь среднее профессиональное или высшее образование. Победители конкурсного отбора получат выплату в 1 млн рублей, которую они могут использовать по своему усмотрению. Все "земские учителя" должны будут отработать в образовательном учреждении не менее 5 лет", - отметила Каклюгина.

С информацией об условиях участия в программе можно ознакомиться на официальном сайте министерства образования Московской области.