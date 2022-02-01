В Йошкар-Оле к новому учебному году откроют первую в регионе школу креативных индустрий

ТАСС, 1 февраля. Первую в Республике Марий Эл школу креативных индустрий планируют создать на базе Колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая в Йошкар-Оле к новому учебному году. Предполагается, что в шести студиях школы смогут проходить обучение студенты колледжа, а в летнее время - дети со всей республики, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"44 млн рублей поступает в республику, и мы должны к началу учебного года, добавив сюда региональную квоту финансирования, выполнить ремонт, полностью завершить обустройство техническими средствами. С 1 сентября эта школа должна работать как Школа креативных индустрий", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.

Министр культуры, печати и по делам национальностей республики Константин Иванов, слова которого приводят пресс-служба, отметил, что учебный план рассчитан на три года, за это время обучение пройдут 600 человек. "Будет постоянная смена учащихся. Отличительная черта в том, что предполагается подготовка не только обучающихся колледжа культуры и искусств, но и детей со всей республики. Будем привлекать на летние смены ребят из районов. Такая практика у нас уже есть", - приводятся его слова в сообщении.

Гимназия для одаренных детей вошла в состав Колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая в Йошкар-Оле с 2021 года. Школа креативных индустрий будет расположена на 1 тыс. кв. м на третьем этаже здания гимназии. Предполагается создание шести студий: звукорежиссуры, анимации и 3D-графики, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, дизайна, интерактивных цифровых технологий.

В сентябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин впервые утвердил федеральную Концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. К креативным индустриям относят дизайн, искусство, IT, музыку и саунд-дизайн, науку и технологии, телевидение, моду, образование, маркетинг, разработку игр и компьютерную графику, издательское дело и журналистику, новые медиа, кино, архитектуру и урбанистику. К 2030 году в стране должно открыться 228 школ креативных индустрий.