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В ЯНАО для детей инвалидов стало доступно бесплатное стоматологическое лечение с наркозом

Перед лечением необходимо пройти обследование и получить консультацию анестезиолога

ТАСС, 1 февраля. Все муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа организовали с 2022 года бесплатное стоматологическое лечение детей-инвалидов под наркозом. Ранее подобные процедуры проводились за пределами округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Мы понимаем, что дети с особенностями развития нуждаются в особом внимании. Запрос на лечение в седации поступил от родителей, и мы приняли решение организовать такую возможность во всех муниципалитетах", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.

Для получения услуги родителям необходимо обратиться к детскому врачу-стоматологу, который выдаст направление. Перед лечением, которое проводится в стационаре, необходимо пройти обследование и получить консультацию анестезиолога.

На Ямале проживают более 2,7 тыс. детей-инвалидов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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