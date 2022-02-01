Эксперт: у вакцинированных больше полугода назад защита от "омикрона" снижается в 12 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Защита от штамма коронавируса "омикрон" у людей, которые вакцинировались более шести месяцев назад, снижается почти в 12 раз. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко на вебинаре "Омикрон" в России и в мире".

"Для тех, кто провакцинирован шесть-12 месяцев назад, мы видим, что способность нейтрализовать вариант "омикрон" <...> сильно падает. То есть она у нас падает практически в 12 раз, но при этом, если люди недавно прошли ревакцинацию, такая способность существенно нарастает, и это снижение всего в семь раз. Поэтому в общем и целом это должно стимулировать нас проходить ревакцинацию", - рассказала она.

По данным Даниленко, у "омикрона" наблюдается самое быстрое распространение, самая высокая частота повторных заражений и более худшее сохранение защиты после вакцинации, чем у "дельты". Новый геновариант поражает все население, но в особой группе риска - подростки и молодые люди от 10 до 29 лет.

"Что хорошо для нас - это то, что он хуже реплицируется в легочные ткани по сравнению с бронхами, то есть преимущественно все-таки вирус поражает верхние дыхательные пути. По данным из Европы, процент тяжелых случаев, вызванных "омикроном", значительно ниже. <...> Соответственно и вероятность смерти тоже намного ниже", - отметила специалист.

Как считает Даниленко, волна "омикрона" схлынет, но трудно предположить как быстро это произойдет. "С одной стороны изменяются антигенные свойства вируса - это естественно, вирус уходит от иммунного ответа, особенно в условиях, когда мы проводим массовую вакцинацию. А с другой стороны, наблюдается некая адаптация, в результате которой вирус превращается в то, что мы от него так ждали - в некий сезонный ОРВИ, когда он вызывает инфекцию, которая не приводит к развитию тяжелой болезни", - сказала она.