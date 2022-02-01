В Ленобласти школьников отпустят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение организовать для школьников внеплановые двухнедельные каникулы в феврале из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, за минувшие сутки выявили 1 251 случай заражения, госпитализировали 204 человека. Всего с начала пандемии в регионе выявили 118 569 случаев заражения, выздоровел 102 961 (441 за сутки) человек, умерли 3 169 (пятеро за сутки).

В Ленинградской области, согласно принятому ранее постановлению областного правительства, временно запретили проведение любых мероприятий численностью свыше 50 человек. Действует система предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста для посещения музеев и театров. Организованным группам несовершеннолетних нельзя посещать музеи, театры, кино, цирки шапито и спортивные мероприятия. В автобусах запретили перевозить пассажиров без защитных масок.

Организациям и предпринимателям рекомендовали перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, а также пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Жителям старше 60 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.