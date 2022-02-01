Бурятия выделила средства для закупки дополнительных 12 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

УЛАН-УДЭ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии выделили дополнительные средства на поставку медорганизациям 12 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Для создания неснижаемого резерва тестов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции дополнительно к имеющемуся объему федерального финансирования республика выделила средства на закупку еще 12 тыс. тестов. На эти цели выделено свыше 3 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Тесты распределят между медицинскими организациями, в приоритетном порядке доставка будет осуществляться в северные районы.

"Применение диагностики COVID-19 методом ИХА (иммунохроматографического анализа) позволит разгрузить и поликлиническое звено, и лаборатории, - пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Спрос на лабораторное исследование продолжает увеличиваться. В последние сутки проведено исследований от 8 506 человек. Для сравнения - 1 января было 1 871. В таком гибком режиме ускоряем процессы с ростом заболеваемости".

В Бурятии в круглосуточном режиме работает восемь лабораторий государственных медицинских организаций, республиканский Центр гигиены и эпидемиологии, а также лаборатория одной частной медицинской организации. "Всего с нарастающим итогом в лабораториях проведено 1 953 232 исследований. На сегодняшний день тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве", - добавили в пресс-службе.

В Бурятии по состоянию на утро 1 февраля зарегистрировали 89 783 человека с коронавирусом, из них 1 536 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 855 пациентов, занятость коечного фонда составляет 85,8%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 22 768 человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 610 человек, из них пятеро - за последние сутки.