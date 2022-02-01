Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за ее фразы на ПМЭФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного основателем компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры" Эльнарой Троицкой к Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Отказано в удовлетворении заявленных требований", - сказали в пресс-службе.

В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: "Вы на какую панель пришли?"

После этого Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что "нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями".