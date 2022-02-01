Военкомат Свердловской области передал орден Невского родным погибшего фронтовика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Военный комиссариат Свердловской области вручил орден Александра Невского и удостоверение к нему родным капитана Ивана Нестерова, погибшего в 1943 году в Смоленской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"Сотрудники военного комиссариата Свердловской области и представители поискового движения передали на хранение ранее не врученную государственную награду орден Александра Невского и удостоверение к ней семье капитана Ивана Нестерова, погибшего в бою в октябре 1943 года в Смоленской области", - говорится в сообщении.

Награду получили дочь и внук погибшего фронтовика.

Из наградного листа следует, что Нестеров 21 сентября 1943 года умело организовал бой своего подразделения. Успешно продвигаясь под огнем противника, его рота выбила немцев из траншеи и уничтожила 25 солдат. Сосредоточив роту на рубеже атаки, Нестеров выбил фашистских солдат из деревни, не имея потерь в людях и матчасти. 26 сентября 1943 года его тяжело ранили и эвакуировали.