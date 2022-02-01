В Кемерове начали строить мемориал с копией берлинского памятника воину-освободителю

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство мемориала героям-сибирякам, участвовавшим в Великой отечественной войне, началось в Кемерове. Его главным объектом станет точная копия памятника "Воин-освободитель" из берлинского Трептов-парка, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Началось строительство мемориала Героям-сибирякам, сейчас возводится основание под комплекс. Он будет находиться в Кемерове рядом с Президентским кадетским училищем", - говорится в сообщении.

Летом 2021 года Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Кузбасса об установке в регионе копии монумента "Воин-освободитель", прототипом которого стал спасший немецкую девочку советский солдат и уроженец Кузбасса Николай Масалов. Масалов во время боев за Берлин в 1945 год услышал плач немецкой девочки и вынес ее из-под вражеского огня. Этот героический поступок лег в основу сюжета монумента "Воин-освободитель", установленного в Трептов-парке в Берлине.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, кузбасский памятник станет точной копией берлинского монумента авторства Евгения Вучетича, для этого заключили соглашение с обладателем авторских прав - внуком советского скульптора. Бронзовую фигуру солдата изготовят с привлечением специалистов московской студии военных художников им. М.Б. Грекова Минобороны России. В планах установить ее в Кемерове к осени 2022 года.

Как сообщалось ранее, кроме монумента мемориал будет включать 12 гранитных пилонов - по числу входящих в межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглашение" регионов, на которых будут высечены имена героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена Славы. Также на территории комплекса разместят виртуальный филиал музея воинской славы России и храм Александра Невского. Планируется, что к работам привлекут студенческие строительные отряды из всех субъектов Сибирского федерального округа.