Члены Священного синода поздравили патриарха Кирилла с очередной годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Члены Священного синода Русской православной церкви поздравили Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с очередной годовщиной интронизации, отметив его ревностное первосвятительское служение, неутомимую энергию и целеустремленность. Поздравительное обращение Синода опубликовано на сайте РПЦ.

"Все эти годы вы деятельно заботитесь о своих собратиях-сослужителях - архипастырях и пастырях, преподавая мудрые наставления и делясь ценным духовным и житейским опытом, вникая в проблемы и со вниманием относясь к их нуждам. <...> Ревностным и подвижническим служением, благоговейным и ответственным отношением к проповедям, неутомимой энергией и целеустремленностью Вы вдохновляете нас, Ваших скромных соработников, на усердные труды", - говорится в поздравлении.

Члены Священного синода также отметили, что патриарх вдохновенно проповедует многомиллионной пастве Христа, убедительно свидетельствуя "о том, что вера в Спасителя и следование его святым заповедям способны изменить и преобразить жизнь человека, наполнить ее подлинным смыслом и радостью".

"В нынешних непростых обстоятельствах вы ободряете и наставляете народ Божий в спасительной необходимости полагать самих себя, друг друга и весь живот свой Христу Богу, не терять благой надежды на милость Его, и сами подаете в этом пример терпения и смирения, горячей и непоколебимой веры", - отмечается в обращении.

Русская православная церковь 1 февраля отмечает 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол патриарха Кирилла.