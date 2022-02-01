Суд подтвердил законность постановки Навального на учет как склонного к экстремизму

ВЛАДИМИР, 1 февраля. /ТАСС/. Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального о признании незаконной постановку его на учет как исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Петушинском районном суде.

"Суд отказал в удовлетворении иска Навального, решение может быть обжаловано", - сообщили ТАСС в секретариате суда.

7 октября комиссией исправительной колонии Навальный был поставлен на два профучета как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. В тот же день он был снят с профучета как лицо, склонное к совершению побега.

Как пояснили в суде представители УФСИН по Владимирской области, нахождение на учете выражается в проведении с Навальным индивидуальных профилактических бесед, изоляции от связей и условий, оказывающих на него пагубное влияние, при этом профучет не влияет на режим дня осужденного. Навального поставили на учет в связи с тем, что он совершал административные правонарушения, в отношении него возбуждено уголовное дело, он является учредителем признанной экстремистской по решению суда организации ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом).

На одном из заседаний по рассмотрению иска в качестве свидетеля был допрошен сотрудник исправительной колонии, в рапорте которого от 1 октября 2021 года было указано, что Навальный рассказывал другим осужденным о работе ФБК. В январе 2022 года решением комиссии исправительной колонии действие профучета в отношении Навального было продлено на три месяца.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.