Учреждения соцзащиты на Алтае перевели на закрытый режим из-за ухудшения эпидситуации

БАРНАУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Все учреждения социальной защиты населения в Алтайском крае, в которых живут в общей сложности более 5 тыс. человек, будут работать в закрытом режиме в связи с ухудшением эпидситуации и ростом заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"На фоне роста заболеваемости COVID-19 изменили режим работы учреждений социальной защиты населения на территории Алтайского края. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции с 1 февраля все 34 стационарные организации, в которых проживают 5 026 человек, будут работать в закрытом режиме. Сотрудники учреждений будут работать в 14-дневном закрытом режиме, уже провели тестирование 960 человек", - говорится в сообщении.

Режим работы социально-реабилитационных центров в регионе также ограничили: теперь они будут работать в полустационарной форме, обеспечивая предоставление услуг на дому или в дистанционном формате. "Специалисты будут выявлять нуждающихся в получении социальных услуг в том случае, если родственники, осуществлявшие ранее за ними уход, были госпитализированы в связи с заболеванием. Также организуют доставку продуктов и лекарственных препаратов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В связи с ухудшающейся ситуацией в регионе нарастили коечный фонд до 2 855 мест.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 134 245 человек. Коронавирус стал причиной смерти 7 373 жителей региона. В регионе полностью привились 1 127 579 человек.