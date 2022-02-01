В Дании отменили ограничения, введенные из-за пандемии

СТОКГОЛЬМ, 1 февраля. /ТАСС/. Дания во вторник отменила последние ограничения, связанные с коронавирусом, а сам COVID-19 больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". Поскольку, по мнению датских властей, этого не происходит, оснований для ограничений больше нет.

Хотя уровень инфицирования все еще высок, в управлении здравоохранения считают, что возврат к нормальной жизни не сопряжен с большой опасностью.

"Мой взгляд обращен на тяжелобольных. Я смотрю на количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, и оно чрезвычайно мало", - говорит директор ведомства Сёрен Брустрём в интервью телеканалу TV2. В понедельник число новых случаев заражения составило 29 084, однако в отделениях интенсивной терапии проходят сейчас лечение всего 32 человека.

С 1 февраля отменено требование наличия ковид-паспорта для пассажиров поездов. Оно было введено 19 декабря 2021 года. За период по 30 января этого года выписано 2,761 тыс. штрафов за выявленное при проверке его отсутствие.

Датское радио сообщает о наиболее примечательных изменениях, связанных с "открытием Дании". Наиболее заметным из них станет отсутствие на лицах людей масок, ношение которых в транспорте и общественных местах с 1 февраля уже становится необязательным. Однако призыв к их использованию в профилактических целях все равно остается. Для посетителей же больниц и домов престарелых оно по-прежнему обязательно.

С 1 февраля в полной мере возрождается ночная жизнь: рестораны, бары, ночные клубы, где продается алкоголь, могут теперь работать без всяких ограничений. Также отменяются ограничения на количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий, а также требование обеспечивать социальную дистанцию в залах и других помещениях.

80,8% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 60,6% уже получили бустерную дозу.