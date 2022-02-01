В Подмосковье на переработку сдали более 45 тыс. елок

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области сдали на переработку более 45 тыс. новогодних елок в рамках акции "Подари своей елке вторую жизнь!", деревья будут переработаны в почвогрунт и элементы для детских площадок, сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"По нашим данным, на начало февраля жители Московской области сдали уже более 45 тыс. елок на переработку, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. <...> Отслужившие новогодние елки принимаются на всех пунктах приема крупногабаритных отходов "Мегабак", в регионе работают уже более 58 таких площадок, а в тех муниципалитетах, где "Мегабак" пока не организован, администрации оборудовали более 235 брендированных пунктов приема", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Он добавил, что весь объем сданных елей будет переработан в почвогрунт и элементы для детских площадок. Акция продлится до 15 февраля.

Акция "Подари своей елке вторую жизнь!" проходит в Подмосковье уже в четвертый раз. В этом году она стартовала 15 января.