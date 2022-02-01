ВОЗ призвала решить проблему возросшего из-за ковида объема медицинских отходов

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны решить проблему резко возросшего в условиях пандемии коронавируса объема медицинского мусора. Как отмечается в опубликованном во вторник докладе ВОЗ, речь идет о "десятках тысяч тонн" использованных индивидуальных защитных средств, тестов и шприцев, которые "ставят под угрозу здоровье людей и окружающей среды".

"Десятки тысяч тонн дополнительных медицинских отходов, образовавшихся вследствие реагирования на пандемию COVID-19, создали огромное напряжение для систем контроля за отходами в сфере здравоохранения, поставив под угрозу здоровье людей и окружающей среды", - отметили в ВОЗ.

По данным организации, с марта 2020 года по ноябрь 2021-го в мире было использовано около 87 тыс. тонн индивидуальных защитных средств, поставки которых осуществлялись в рамках "чрезвычайной инициативы ООН". Эта цифра не учитывает поставки по иным каналам, а также объем отходов, образовавшихся в результате использования населением защитных масок. Согласно докладу, в данный период в мире было применено более 140 млн тестов на коронавирус, что привело к образования 2,6 тыс. тонн отходов, в основном - в виде пластика, а также 731 тыс. литров жидких химических отходов. Кроме того, в результате применения более 8 млрд доз вакцины от ковида в мире образовалось 144 тыс. дополнительного мусора в виде шприцев, игл и упаковочных материалов.

"Абсолютно необходимо обеспечить работников здравоохранения должными индивидуальными средствами защиты. Однако столь же необходимо гарантировать безопасное использование этих средств, без воздействия на окружающую среду", - заявил в связи с публикацией доклада директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. В свою очередь директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра подчеркнула, что необходимы "существенные изменения на всех уровнях - от мирового до отдельных больниц" в управлении сферой медицинских отходов.

Авторы доклада рекомендовали улучшить систему ликвидации отходов, сделать ее более безопасной. Речь идет, в частности, о применении в системе здравоохранения упаковочных материалов, поддающихся последующей переработке, а также индивидуальных медицинских средств защиты, включая маски и перчатки, которые можно было бы использовать многократно.