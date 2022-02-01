Очные занятия в школах Смоленска отменили еще на неделю

ТАСС, 1 февраля. Запрет на проведение очных занятий в учреждениях допобразования и школах Смоленска продлили до 9 февраля. Это связано с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

"В связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями на территории Смоленска с завтрашнего дня в школах и организациях дополнительного образования областного центра продлеваются ограничительные мероприятия в форме временного прекращения занятий продолжительностью семь календарных дней", - говорится в сообщении.

Так, на основе рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора очные занятия приостанавливаются со 2 по 9 февраля. Отмечается, что руководство каждой школы примет решение о переводе занятий в дистанционный формат либо их отмене. "Также ряд ограничений вводится в дошкольных учреждениях, однако на их функционирование это не повлияет", - добавили в сообщении.

Ранее планировалось, что очные занятия во всех школах города отменят на неделю с 26 января. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе регистрировался рост заболеваний гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей, в том числе в возрастной группе детей от семи до 14 лет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявили более 91,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 82 тыс. человек. За сутки госпитализировали 119 пациентов, что в три раза превышает показатель за предыдущий день. Коллективный иммунитет сформирован на 68,9%.