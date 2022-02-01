Казахстан ожидает подписать с Россией программу по восстановлению популяции тигра

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Казахстан ожидает подписания с Россией договоренностей о поддержки программы республики в восстановлении популяции тигра. Об этом во вторник заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова.

"Мы ожидаем, что договоренности с Российской Федерацией о поддержке программы [Казахстана по возвращению тигра] будут письменно закреплены между нашими странами. На сегодняшний день разработан проект меморандума о сотрудничестве между министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с целью реинтродукции тигра. Завершение активной фазы работы по реинтродукции тигра будет осуществлено после подписания меморандума в текущем году", - сказала она во время пресс-конференции в ТАСС.

По словам вице-министра, последние обнаруженные учеными следы тигра в Казахстане были зафиксированы в 1947 году. "Считалось, что туранский подвид тигра - полностью утрачен, и остались только шкуры и чучела в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам. Поэтому и стало возможным говорить о реинтродукции тигра амурской популяции в Республику Казахстан", - отметила Шалабекова.

Разработка программы восстановления популяции тигра в Казахстане проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы России, "который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия", сообщила она. "Именно опираясь на опыт фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, а также объявленную на Тигрином форуме в Санкт-Петербурге в 2010 году программу Российской Федерации Казахстан принял решение о возвращении тигров в республику", - указала вице-министр.

Районом возможного восстановления популяции тигра был выбран южный берег озера Балхаш в районе дельты реки Или и к востоку от нее. "За последние годы проделана большая работа по подготовке территории для будущего выпуска тигра", - обратила внимание Шалабекова.

В дополнение к международному финансированию в прошлом году Казахстан подписал соглашение с Программой развития ООН по реализации проекта по созданию условий для реинтродукции тигра в рамках специального гранта, который так же финансируется правительством страны, добавила вице-министр.