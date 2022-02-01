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Пандемия COVID-19

Кремль обратит внимание на данные о росте цен на ПЦР-тесты

Оперативный штаб наверняка мониторит эту ситуацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кремль обратит внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты в некоторых регионах страны, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию", - сказал представитель Кремля журналистам.

По его оценке, информация о резком росте цен на ПЦР-тесты в регионах - это "повод для того, чтобы обратить на это внимание".

Песков поблагодарил журналистов за то, что они привлекли внимание к проблеме.

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