Кремль обратит внимание на данные о росте цен на ПЦР-тесты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кремль обратит внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты в некоторых регионах страны, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию", - сказал представитель Кремля журналистам.

По его оценке, информация о резком росте цен на ПЦР-тесты в регионах - это "повод для того, чтобы обратить на это внимание".

Песков поблагодарил журналистов за то, что они привлекли внимание к проблеме.