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Ректор ДВФУ предложил создать во Владивостоке университетский квартал для школьников

По словам Бориса Коробца, при успехе модели школьного образования ДВФУ ее можно распространять и на другие регионы Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) предлагает создать центр для развития талантов, для чего превратить часть территории в центре Владивостока в университетский квартал. Об этом сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец на совещании по приоритетным направлениям деятельности Дальневосточного федерального университета.

"Это создание Дальневосточного центра по управлению талантами "Управление талантами" на базе ДВФУ. <...> Первый проект направлен на создание университетского квартала во Владивостоке для школьников, их семей, учителей, будущих работодателей. Мы предлагаем в районе Алеутской улицы превратить не загруженную в настоящее время территорию, которая закреплена за университетом, в такую точку притяжения городской инфраструктуры, позволяющей объединить все возможные меры поддержи, нацеленные на талантливую молодежь: и федеральных проектов, и тех точек, которые находятся во Владивостоке, для того, чтобы ребята могли комплексно развивать свои таланты, а не заниматься, как мы часто видим, в последних классах школы только долбежкой предметов по ЕГЭ", - сообщил Коробец.

Он отметил, что модель школьного образования ДВФУ предлагается тиражировать и при ее успехе распространять на другие регионы Дальнего Востока.

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