Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который запомнился зрителям как шофер Пашка Колокольников из фильма "Живет такой парень", студент-философ Хома Брут из "Вия" и Жорж Милославский из картины "Иван Васильевич меняет профессию", похоронили на Троекуровском кладбище, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"Слава и популярность его была заслуженной".

"Слава и популярность его была заслуженной". Коллеги и общественные деятели о Куравлеве

Куравлев умер после продолжительной болезни в возрасте 85 лет. Прощание с ним состоялось во вторник в Центральной клинической больнице.

По желанию родственников траурные церемонии проводились в закрытом формате, актера похоронили в родственном захоронении рядом с супругой Ниной. Вместе они прожили почти 60 лет, ее не стало в 2012 году.

За 65 лет творческой деятельности Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.