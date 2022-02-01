СМИ: Норвегия планирует ослабить ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Норвегии готовятся объявить об ослаблении целого ряда ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета VG со ссылкой на свои данные.

Издание отмечает, что может быть отменена рекомендация по переводу сотрудников на удаленную работу. Также предполагается снять ограничение на число участников встреч под одной крышей - ранее собираться в одном месте вместе могло не более десяти человек.

Кроме того, власти планируют увеличить время продажи алкоголя в ресторанах, сократить сроки изоляции (сейчас срок составляет от шести дней - прим. ТАСС). Ожидается изменение в системе тестирования на коронавирус, в том числе на границе. По информации газеты, такие требования, как соблюдение безопасной дистанции метр и ношение защитных масок, пока останутся в силе.

На минувшей неделе Норвежский институт здравоохранения заявил, что считает возможным начать постепенно отменять ограничительные меры. В институте считают, что это нужно сделать даже несмотря на то, что страну ожидает новая волна эпидемии с возможным значительным приростом числа заражений. По мнению властей, остановить эту волну будет невозможно.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в один метр в общественных местах и сократить число социальных контактов. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили более 70% жителей страны старше 12 лет.