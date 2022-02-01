Запасы водохранилищ Крыма в январе пополнились на 25 млн кубометров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Запасы водохранилищ Крыма в январе пополнились почти на 25 млн кубических метров, сообщается во вторник на сайте регионального гидрометцентра.

"Приток воды в водохранилища в январе был значительным и в млн кубических метров составил: Белогорское - 6,435, Симферопольское - 5,046, Счастливое - 2,804, Чернореченское - 13,4. К началу февраля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 159,69 млн кубических метров, что на 24,43 млн кубических метров больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к концу 2021 года суммарный объем воды, поступившей в основные водохранилища Крыма, составил 223,151 млн кубических метров, что на 142,955 млн кубических метров больше, чем в 2020 году. "К концу года большинство водохранилищ заполнено водой на 46-88% их объемов. Из Загорского водохранилища периодически производился сброс воды", - отмечается на сайте.

Уточняется, что на реках Салгир, Кучук-Карасу, Су-Индол и в среднем течении реки Бельбек осадки были в 1,4-1,5 раз больше нормы. Средняя высота снега в районе деятельности метеостанции Ай-Петри составила 157% нормы, запас воды в снеге - 55% нормы, а в районе метеостанции Ангарский перевал средняя высота снега - 148% нормы, запас воды в снеге - 98% нормы.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство России направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.