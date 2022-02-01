Большинство поликлиник Оренбургской области приостановили плановый прием пациентов

ОРЕНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Поликлиники Оренбурга и других крупных городов Оренбургской области приостановили плановый прием пациентов из-за роста числа случаев ОРВИ. Об этом сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"Сегодня приостановлена плановая помощь в территориальных поликлиниках - взрослых и детских - в Оренбурге. И с этой недели эти решения принимает подавляющее большинство территорий других муниципальных образований - Бузулук, Бугуруслан, Орск, Новотроицк", - сказала она.

По словам Савиновой, такие меры преследуют две цели. Во-первых, медики пытаются предотвратить инфицирование пациентов. Вторая основная задача, по словам министра, - высвободить кадровые ресурсы для обслуживания большого количества неотложных пациентов с респираторной патологией. Савинова привела пример, когда 31 января детская больница Оренбурга выезжала на дом к 2,5 тыс. пациентов, а одна из взрослых больниц обслужила 900 вызовов при обычных показателях этого периода в 100-150 вызовов за сутки.

"Эпидемиологическая ситуация существенно ухудшается, как и во всей стране. Сегодня служба здравоохранения испытывает огромное давление респираторной заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано 42 тыс. случаев респираторных больных: это ОРВИ, ковид и пневмония. И это очень высокие цифры, рост от предыдущей недели - в два с половиной раза. На позапрошлой неделе было 17 тыс. совокупно, прошедшая неделя - 42 тыс. С такими большими цифрами нам еще не приходилось сталкиваться, но при этом мы понимаем, что мы еще далеко не наверху процесса и рост будет продолжаться", - охарактеризовала ситуацию Савинова.

В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, официально зарегистрировали 119 159 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 274 - за прошедшие сутки, что является максимумом с начала пандемии. На сегодняшний день выздоровели 102 163 человека, 286 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 629 человек с диагнозом COVID-19, что сравнимо с показателями декабря 2021 года. Умерли с начала пандемии 3 597 пациентов.