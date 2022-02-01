Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 13-й годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 13-й годовщиной интронизации.

"Для миллионов наших граждан вы являетесь духовным наставником. Ваши искренние слова идут от самого сердца, призывают к миру, добру и милосердию. В моменты сложных испытаний для страны вы помогаете людям обрести веру, дарите им надежду", - говорится в поздравительной телеграмме главы правительства, опубликованной на сайте РПЦ.

Мишустин отметил, что все эти годы деятельность патриарха была направлена на укрепление православной веры, развитие духовного образования, просвещение людей, нравственное и патриотическое воспитание молодежи, социальное служение, а также на сохранение и возрождение национальной культуры.

В своем поздравлении премьер-министр выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве органов государственной власти и РПЦ. Он также пожелал патриарху здоровья и успехов в трудах на благо Отечества.

Русская православная церковь 1 февраля отмечает 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол - патриарха Кирилла.