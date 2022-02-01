Минприроды планирует завершить проект нацпарка "Помпеевский" в ЕАО летом 2022 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минприроды России планирует завершить создание проекта национального парка "Помпеевский" в Еврейской автономной области, который позволит сохранить популяцию амурского тигра, летом 2022 года. Об этом заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Нами получено поручение президента о необходимости проработки вопроса о создании национального парка "Помпеевский" в Еврейской автономной области в целях сохранения популяции амурского тигра. <…> Минприроды приступило к подготовке проектных материалов, обосновывающих создание соответствующего национального парка. <…> Планируем завершить соответствующие проектные мероприятия летом 2022 года", - сообщила она.

По словам Макановой, объявить о создании нацпарка "Помпеевский" планируется на Международном форуме по сохранению тигра осенью 2022 года во Владивостоке.

На Дальнем Востоке России обитает амурский тигр - самый крупный в мире. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции). В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина создали центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.