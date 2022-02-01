В Татарстане занято более 80% ковидных коек

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с коронавирусом в Татарстане, составляет более 80%, сообщили ТАСС во вторник в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Сегодня на эти цели задействовано 55 медицинских организаций. В республике ведется мониторинг количества больных и занятых коек. Эти данные ежедневно оперативный штаб докладывает президенту Республики Татарстан. По состоянию на 31 января 2022 года, число развернутых коек составляет 3 912 (из них занято 82,8%)", - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что в случае необходимости имеется резерв коек для развертывания. Все медицинские организации в республике обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарственными препаратами, а также средствами индивидуальной защиты медработников.

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 1 февраля 2022 года, число заболевших составило 49 642 человека, суточный прирост - 777 человек, неделю назад суточный прирост был 297 человек.