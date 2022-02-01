Число участников программы по улучшению бизнес-процессов на Урале увеличат вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Свердловские власти рассчитывают почти вдвое - до 130 - увеличить количество участников в новом потоке производственного акселератора "Прорыв", который направлен на улучшение процессов на предприятиях и аккредитован Министерством экономического развития России. Об этом во вторник сообщил в Уральском региональном центре ТАСС директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

Образовательная программа реализуется Екатеринбургским центром развития предпринимательства и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Цели программы определены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Четвертый поток акселератора стартует 14 февраля, он будет направлен на внедрение современных методов развития производства и продаж.

"76 участников [было в предыдущем потоке]. Четвертый поток мы планируем сделать больше по количеству участников. Мы планируем, что у нас будет порядка 100 участников четвертого потока. Ну и плюс мы всегда делаем доступ выпускникам, которые прошли предыдущие потоки. <…> В общей сложности мы планируем 120-130 участников", - сказал он.

Постников отметил, что в четвертом потоке акселератора власти привлекут новых экспертов узкого профиля, которые поделятся советами в том числе по теме создания бережливого производства, IT-маркетинга. Специалистами будут разобраны основные проблемы предпринимателей, связанные с персоналом, сбытом продукции и уменьшением себестоимости продукции, даны практические рекомендации их решения.

Как добавил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, акселератор является совместным проектом правительства региона и администрации Екатеринбурга. Предполагается, что по итогам обучения предприниматели региона смогут в среднем увеличить объем выручки на 30%, обучение для них бесплатное. По итогам предыдущих потоков, участие в проекте приняли более 200 компаний.

"О проекте знают на территории Российской Федерации. Когда бываю в других регионах, в том числе на мероприятиях Минэкономразвития, коллеги задают вопросы про проект. Это означает, что вроде бы прошло только полтора года, но инструмент уже получил известность на федеральном уровне", - отметил он.