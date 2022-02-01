Комиссия Совбеза РФ по экологии предложила меры, снижающие влияние ТКО на окружающую среду

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза России по экологической безопасности провела очередное заседание, сообщает во вторник пресс-служба аппарата ведомства.

Отмечается, что на нем была рассмотрена "проблематика, связанная с размещением и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО)".

"Предложены дополнительные меры, направленные на снижение негативного влияния на окружающую среду, сохранение здоровья населения и обеспечение социальной стабильности в ходе деятельности в области обращения с ТКО", - говорится в сообщении.