В Татарстане сотрудников МФЦ привлекут к работе на горячей линии по COVID-19

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана привлекут сотрудников МФЦ к работе на горячей линии "122" из-за резкого роста звонков от жителей в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Для организации оперативной работы с населением увеличено число операторов службы "122" до 146 человек в смену, подготовлен резерв операторов, для работы в качестве операторов и обработки обращений в регистратуры поликлиник, в службу горячей линии "122" привлекаются студенты и ординаторы медицинских вузов и колледжей, прорабатывается вопрос привлечения для работы в службе "122" сотрудников МФЦ", - сообщили в оперштабе региона.

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 1 февраля 2022 года число заболевших составило 49 642 человека, суточный прирост - 777 человек, неделю назад суточный прирост был 297 человек.

В оперштабе уточнили, что в результате значительно повысилась нагрузка на медицинские организации и службу скорой медицинской помощи. В сутки в больницы поступает свыше 18 тыс. звонков, более 4 тыс. звонков на горячую линию "122", свыше 3 тыс. вызовов - в службу скорой медицинской помощи.