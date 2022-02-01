Песков: Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг Кадырова и семьи Янгулбаевых

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, у президента нет таких планов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что "никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко".

Песков также указал, что дети Янгулбаева "действительно находятся за границей, они даже не находятся у нас в стране". Пресс-секретарь отметил, что если они видят угрозу своей безопасности в РФ и обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, "то это не вопрос Кремля". "Если им кто-то угрожает, то они должны конкретно сказать, кто и как им угрожает", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что в сложившейся ситуации "есть определенные обвинения, которые в адрес Кадырова озвучиваются из-за границы".

"Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы", - подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя слова о том, что в целом в последнее время в медиа сообщалось о ряде инцидентов, произошедших с критиками Рамзана Кадырова или их родственниками, Песков повторил, что "если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровья людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля".

Как сообщали накануне в пресс-службе чеченского управления МВД, следователи в Чечне объявили в федеральный розыск, заочно арестовав, сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Ранее СМИ рассказали о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством России и предварительно согласовали действия с коллегами на местах.