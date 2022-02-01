В Чехии в 2021 году зафиксировали самую высокую смертность со времен Второй мировой войны

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Смертность в Чехии в 2021 году была самой высокой за последние 77 лет. Из жизни ушли 139 600 жителей республики, население которой составляет около 10,7 млн граждан. Об этом сообщило во вторник Чешское статистическое управление.

"В Чехии в 2021 году умерли 139 600 жителей. Это максимальный годовой показатель числа умерших в республике за все время после окончания Второй мировой войны", - отметило ведомство.

В Чехии смертность в 2020 году (в республике в тот год умерли 129 100 жителей) возросла на 15% по сравнению с предшествовавшим годом. В 2021 году этот показатель увеличился на 8%.

В Чехии в 2021 году смертность среди мужчин выросла на 10%, а среди женщин - на 6%. Продолжительность жизни сократилась у мужчин с 75,3 года до 74,2 года, а у женщин с 81,2 года до 80,6 года.

Количество чехов, заразившихся коронавирусом за время пандемии, составило 3 043 084. В республике зафиксировано также более 100 тыс. повторных случаев заражения. Вызываемое коронавирусом заболевание привело к смерти 37 243 жителей. В данный момент в больницах страны находится 2 430 пациентов, заразившихся COVID-19. Процесс иммунизации завершили 6 786 218 граждан.