Адвокат Иван Павлов подал иск в суд для снятия с него статуса иноагента

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов (признан иноагентом) подал в иск в суд, чтобы добиться снятия с него статуса иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступило его исковое заявление.

"В суд поступило исковое заявление Павлова И. Ю. к Минюсту РФ с требованием исключить истца из перечня лиц-иноагентов", - сказали в суде.

Как рассказал ТАСС адвокат Александр Передрук, он подал аналогичный иск в интересах коллеги Павлова Виктории Ветошкиной, которая ранее работала с ним в объединении "Команда-29". "Оба иска зарегистрированы 24 января. Дата заседания не назначена", - сказал адвокат.

В конце ноября 2021 года в реестр иноагентов были включены адвокат Иван Павлов и бывшие участники созданной им адвокатской организации "Команда-29" Валерия Ветошкина, Елена Скворцова, Максим Оленичев и Максим Заговора. 28 января нынешнего года Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении на Ивана Павлова за нарушение правил деятельности иностранного агента. Протокол отправлен в Куйбышевский районный суд Петербурга.