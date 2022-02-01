В Германии "англицизмом года" в 2021 году стало слово boostern

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Слово boostern, что означает сделать бустерную (третью) прививку против коронавируса, получившее широкое распространение в условиях пандемии, было признано "англицизмом года" в Германии в 2021 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении инициативы "Англицизм года", которая на протяжении многих лет выбирает главное заимствование из английского языка для обогащения немецкой лексики.

В немецком языке глагол boostern означает "сделать повторную прививку" против COVID-19. "Иногда слово встречалось в медицинских текстах в более широком смысле "укреплять (иммунную систему)", его распространение в более узком бытовом значении началось в октябре 2021 года, когда глагол вместе с существительным "бустер" одновременно возникли в повседневной речи и практически сразу же стали неотъемлемой частью немецкой лексики", - отмечается в сообщении.

Жюри, возглавляемое лингвистом профессором Анатолем Штефановичем из Свободного университета Берлина (FU), высоко оценило скорость, с которой слово boostern вошло в обиход жителей Германии, и легкость, с которой глагол нашел свое место в немецкой грамматике. "В отличие от существительного, которое явно заимствовано из английского языка, глагол, вероятно, является оригинальным немецким изобретением", - указывается в заявлении организаторов.

Среди других слов и сочетаний, которые претендовали на признание англицизмом года, большинство так или иначе связано с пандемией. В частности, в список претендентов вошли такие слова, как Long Covid ("длинный ковид"), QR code ("QR-код"), cringe ("кринж"), что означает чувство неловкости или стыда при наблюдении за поведением другого человека, а также слово woke ("вок"). Оно произошло от английского слова woke, обозначающего пробужденного человека. В данном контексте слово используется для того, чтобы "высмеивать людей, которые указывают на социальные недовольства", говорится в тексте.

Пополнение словарного запаса заимствованными словами - естественный процесс в развитии подавляющего большинства языков. Англицизм года эксперты FU выбирают с 2010 года. В прошлые годы они останавливали свой выбор, в частности, на словосочетаниях lockdown ("локдаун"), fake news ("фейковые новости"), refugees welcome ("беженцы, добро пожаловать"), а также морфеме -gate для обозначения какого-либо скандала, к примеру дизельгейта (по аналогии с так называемым делом "Уотергейта" - скандалом с попыткой прослушивания в штаб-квартире Демократической партии США в одноименном отеле в Вашингтоне в период президентской кампании 1972 года).