Школьникам Ухты в Коми продлили дистанционное обучение

СЫКТЫВКАР, 1 февраля. /ТАСС/. Дистанционное обучение продлили в школах Ухты Республики Коми, где уровень заболеваемости ОРВИ на 175% превышает уровень эпидемического порога. Обучение в дистанционном формате продлили до 6 февраля, сообщила во вторник пресс-служба администрации Ухты.

Ранее в Сыктывкаре также объявили о продлении дистанционного обучения с 1 по 6 февраля.

"В Ухте образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования со 2 по 6 февраля продолжится в дистанционном режиме. Это касается школ, кружков, секций, мастер-классов и других форм работы с детьми в очном режиме. Организациям дополнительного образования, физкультурно-спортивным, музыкальным, культурно-массовым учреждениям иных форм собственности рекомендовано проводить работу с детьми в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора по Коми, с 24 по 30 января в Ухте за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 3 688 человек, в том числе 1 292 ребенка, из них 561 - школьники. Уровень заболеваемости среди населения на 175,1% превышает уровень эпидемического порога.

Как сообщило управление Роспотребнадзора, на 1 февраля в Коми выявили 105 957 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 1 033 заболевших, из них 154 госпитализировали. Всего под медицинским наблюдением находятся 7 242 человека. Выздоровели 94 579 человек, умерли 2 775. Помимо введения дистанционного обучения, с 25 января приостановлена вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках, за исключением экстренной и неотложной помощи. Первый компонент вакцины получили более 428 тыс. человек, коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе составляет 73,1%.