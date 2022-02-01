Саратовские власти направили 7,1 млн рублей на транспортные услуги медикам

ТАСС, 1 февраля. Власти Саратовской области направили 7,1 млн рублей на транспортные услуги врачам, которые лечат пациентов от коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областного правительства.

"По поручению губернатора Саратовской области [Валерия Васильевича] Радаева из резервного фонда правительства области выделено 7,1 млн рублей на транспортные услуги врачам, которые работают с больными COVID-19", - говорится в сообщении.

На последнем заседании совета по борьбе с коронавирусом Радаев поручил председателю правительства Роману Бусаргину расширить практику взаимодействия медиков со службами такси. "Мобильность участковых врачей позволит существенно расширить охват пациентов, в кратчайшие сроки обеспечивать людей лекарствами, сберечь силы самих медиков", - отмечал глава региона.

Количество случаев коронавируса, выявленных за прошедшие сутки в Саратовской области, составило 1 090. Общее количество заболевших в области составляет 145 274 человека. Выздоровели с начала эпидемии 129 944 человека, за сутки - 114. Сейчас стационарное лечение проходят около 1,4 тыс. человек, амбулаторно лечатся более 8,7 тыс. пациентов.