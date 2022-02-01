В Оренбургской области развернули дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19

ОРЕНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Дополнительные койки для лечения COVID-19 развернули в двух крупных больницах Оренбурга из-за роста числа случаев заражения среди пациентов, нуждающихся в лечении других заболеваний. Об этом сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"Количество коек мы начинаем увеличивать. В крупных больницах открываются ковидные отделения, чтобы изолировать пациентов, которые помимо своего основного заболевания имеют коронавирусную инфекцию", - сказала она.

Как объяснила Савинова, в больницах немало пациентов с инсультами, инфарктами или после хирургических вмешательств, у которых помимо основной патологии выявлена коронавирусная инфекция. Для них и развернули дополнительные койки, чтобы изолировать от неинфицированных пациентов. Так сделали в больнице имени Пирогова и в областной больнице Оренбурга. По данным Минздрава области, всего в Оренбуржье для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией развернули 1 111 коек, неделей ранее их было менее 1 тыс. и свободными оставались 30% из них.

"Прошедший понедельник показал, что снова начинает нарастать и госпитализация больных с пневмониями. За вчерашний день поступило на койки 143 пациента, на прошлой неделе за понедельник поступило 83 пациента. Много поступило пациентов пожилых с пневмониями", - уточнила министр. Она также добавила, что ежедневно госпитализируют по 8-10 детей с коронавирусом, но в регионе нет ни одного ребенка в тяжелом состоянии.

В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, официально зарегистрировали 119 159 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 274 - за прошедшие сутки, что является максимумом с начала пандемии. На сегодняшний день выздоровели 102 163 человека, 286 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 629 человек с диагнозом COVID-19, что сравнимо с показателями декабря 2021 года. Умерли с начала пандемии 3 597 пациентов.