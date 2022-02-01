Поселки для медиков появятся в четырех округах Подмосковья к октябрю

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Работа по созданию поселков для медиков, в которых специалистам будут предоставлять земельные участки бесплатно, стартовала в четырех городских округах Московской области. Они появятся к октябрю этого года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала года уже 70 медиков получили землю в городских округах: Домодедово, Дмитровский, Луховицы, Можайский, Чехов, Орехово-Зуево, Серпухов, Зарайск, Коломна, Павловский Посад, Сергиево-Посадский, Воскресенск, Лосино-Петровский, Пушкинский, Руза, Солнечногорск, Талдом. Помимо этого, началась работа по созданию поселков для медиков, которые появятся к октябрю этого года в четырех муниципалитетах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что поселки появятся в Богородском, Домодедовском, Сергиево-Посадском и Ступинском городских округах. Общая площадь поселков превышает 67 га. "В результате реализации нового проекта участки смогут получить еще 542 врача. Профессия врача всегда была востребована, сейчас же, в условиях пандемии, это требование возросло многократно. Считаю, что нововведение, которое уже достаточно востребовано врачами, приведет к хорошим результатам", - приводятся в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

Как отметила зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба, с начала реализации программы участки получили более 350 медспециалистов. "Наибольшее количество участков предоставили администрации городских округов Домодедово, Воскресенск, Дмитровский, Павловский Посад и других", - рассказала Стригункова.

В пресс-службе рассказали, что претендовать на земельный участок могут врачи со стажем не менее трех лет по одной из 36 узких специальностей, работающие в медучреждениях 31 округа.