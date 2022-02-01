В Праге проходит акция протеста против действующих в Чехии антиковидных ограничений

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против действующих в Чехии ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, проходит во вторник перед дворцом Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики на Малостранской площади в центре Праги. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Акцию протеста инициировали местные гражданские объединения, они ставят под сомнение необходимость вакцинации и социальных ограничений, направленных против распространения коронавируса.

Согласно данным полиции, в митинге принимают участие около 200 активистов. Они требуют от властей прекратить "дискриминацию" граждан, отказывающихся прививаться. Звучат призывы к депутатам отказаться от ужесточения законодательных актов, которые могут быть использованы против таких людей.

На место проведения акции протеста митингующие принесли макеты висельниц, которые, по их словам, символизируют попрание властями гражданских свобод и прав человека в период эпидемии коронавируса. Над толпой подняты чешские флаги. Некоторые активисты держат плакаты с надписями: "Не отдадим свободу!", "Конец ковидофашизму!" и "Нет законам, ограничивающим наши права!"

Организаторы акции протеста планируют также совершить автопробег по улицам Праги. Будут задействованы, как они информируют, до 300 автомобилей. Активисты будут соблюдать дорожные правила и не намерены блокировать движение транспорта и пешеходов. Они хотят лишь обратить внимание властей и пражан на жизненные неудобства, возникшие в Чехии из-за социальных ограничений, утверждают организаторы.