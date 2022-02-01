В Карачаево-Черкесии из-за роста заболеваемости откроют детский ковидный госпиталь

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Детский ковидный госпиталь откроют в Карачаево-Черкесии из-за роста заболеваемости в регионе, в том числе новым штаммом "омикрон". Об этом глава региона Рашид Темрезов написал во вторник в своем аккаунте в Instagram.

"В настоящее время в республике наблюдается подъем заболеваемости сезонным ОРВИ и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в республике преобладает новый штамм коронавируса "омикрон", который характеризуется легким течением заболеваемости. Поручил открыть детский ковидный госпиталь на базе республиканской детской многопрофильной больницы с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. В республике есть случаи заражения и среди детей, заболеваемость которых проходит также в легкой форме", - написал глава региона.

По его словам, на данный момент в республике работают 142 врачебные бригады, задействован дополнительный транспорт, специалисты, увеличена мощность ПЦР-тестирования, приобретаются экспресс-ПЦР тесты, к работе привлекаются также студенты, волонтеры.

"Количество вызовов врачей порой достигает до 2,5 тыс. звонков в день, из-за чего наблюдается нагрузка на учреждения здравоохранения. К сожалению, имеется высокая заболеваемость у медицинского персонала, в том числе у сотрудников лабораторных служб. Тем не менее ситуация остается под контролем, специалисты работают на взаимозаменяемой основе", - добавил глава региона.

Из-за роста заболеваемости с 26 января по 5 февраля в регионе перевели на дистанционный режим обучения учащихся школ. Также медицинские организации первичного звена здравоохранения были переведены на экстренный режим работы, а плановая медпомощь временно приостановлена.

По данным регионального оперштаба, в республике за последние сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время в регионе коронавирусом заразились 34 791 человек, из них 30 954 человека выздоровели, 936 умерли. В регионе 359 человек госпитализированы и получают лечение в стационарах.