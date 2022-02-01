Учебный процесс в 164 школах Нижегородской области приостановили из-за ОРВИ и коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ и коронавирусу ввели в 164 школах Нижегородской области, этот показатель за последние несколько дней увеличился на 45%, следует из данных пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Так, на 28 января полностью на карантин закрыли 113 школ. "На 1 февраля в 33% (в том числе в 164 школах - полностью) образовательных учреждений региона (школы и детские сады) полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-19. Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, штамм коронавируса "омикрон" в области подтверждается в 75% исследуемых на наличие этого вида вируса тестов. Всего выявили 69 случаев, в том числе четыре случая у детей. В управлении добавили, что пять случаев - завозные, заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля, ОАЭ. В анамнезе у одного заболевшего пребывание в других регионах страны.

По каждому случаю провели эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц, все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе ввели масочный режим, обязательную вакцинация для сотрудников отдельных социально значимых сфер. Всего в области зарегистрировали 254,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 228,1 тыс. человек выздоровели, 10,5 тыс. умерли. Коллективный иммунитет достигает уровня 64,5%.